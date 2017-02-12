Свой очередной контрольный матч на втором испанском сборе казанский «Рубин» провел в Марбелье против лидера российского чемпионата – московского «Спартака» и одержал победу – 4:2 (2:1).

Красно-белые открыли счет – мяч после подачи с фланга Глушакова головой забил новичок «Спартака» - Луис Адриано. Однако сначала Карадениз добил мяч после сильного удара Камболова (1:1), а затем Карадениз выступил уже ассистентом, а Реброва пробил на этот раз М’Вила – 2:1.

Во втором тайме команды сначала обменялись голами – Попов – Санчес (3:2), а на последней минуте Канунников реализовал пенальти – 4:2.