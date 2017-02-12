В Казани удовлетворено 87% исков о сносе или приостановлении эксплуатации незаконно построенного жилья. На сегодняшний день подлежат сносу 45 таких объектов.



За прошлый год в столице Татарстана было рассмотрено около 13 тыс. документов и выдано 806 разрешений на строительство жилья. Всего в Казани было построено 925 тыс. кв. м жилья - это 31% от введенного в Татарстане. На данный момент в городе строятся 622 объекта, из них 193 жилых дома и 429 - объекты гражданского назначения.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил начальник управления градостроительных разрешений Наиль Галеев.

- Ряд вопросов возникает в связи со вступившим в силу в 2017 году изменением в законодательстве, касающимся обозначения границ исторической части города. Министерство культуры Татарстана должно было подготовить соответствующий документ еще в декабре 2016 года. Однако на данный момент границы не обозначены, и заповедной зоной стала вся Казань. В том числе и кремль, и Дербышки. В результате на строительство любого объекта в городе необходимо получить разрешение в министерстве. Ждать утверждения заявки теперь приходится 30 дней вместо 7. Что и говорить, это вызывает негатив со стороны граждан, - сетует Наиль Галеев.

После принятия документа длительная процедура затронет лишь тех, кто захочет построить объект в исторической части города. На данный же момент с начала года не выдано ни одного разрешения на постройку. По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, доделать работу не получается из-за нехватки специалистов. Однако к концу февраля границы все же планируют обозначить.

- Понятно, что документ об обозначении исторических границ в Казани нужен. Но пока он не принят, мы не можем продолжать строительство. Все стоит! Нужно подготовить документ как можно скорее, чтобы обратившиеся смогли получить разрешение. Сейчас этого ждут даже те, кто строится на Кварталах, - заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Между тем серьезной проблемой остается и возведение самовольных построек. В 2016 году в суды подано 28 исковых заявлений. Из них на сегодня рассмотрено 16, по 14 вынесены решения о сносе жилья. Всего за прошлый год было снесено

10 незаконно построенных объектов, 6 из которых - силами собственников и 4 - исполкома. По искам управления градостроительных разрешений подлежат сносу еще 45 объектов.

- Незаконные постройки - это угроза жизни и здоровью граждан. В первую очередь самих жильцов. Среди снесенных объектов - административное здание, расположенное в поселке Малые Клыки. Есть и объекты, решение по которым не могут принять долгое время. К примеру, этажность многоквартирного дома в Приволжском районе определяется уже почти два года, - отмечает Наиль Галеев.