Авторами соответствующего законопроекта, размещенного в базе данных Госдумы, выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и его коллеги из фракции ЛДПР - Вадим Деньгин, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Владимир Сысоев.

В партии считают необоснованной установленную норму действующим Кодексом об административных правонарушениях за непредоставление информации, которая в настоящее время предусматривает только уплату штрафа в размере до трех тысяч рублей.

По мнению депутатов, эта норма мешает чиновникам разных уровней активно сотрудничать с журналистами и в положенный срок информировать граждан страны о своей работе через СМИ, которые остаются важнейшим источником получения сведений.

Пояснительная записка к законопроекту указывает на имевшие место судебные прецеденты в Карелии и Хабаровском крае, где местные должностные лица либо не реагировали на запросы заявителей предоставить информацию, либо давали необходимые сведения несвоевременно, нарушая положенный Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан» пятидневный срок.

Ужесточение наказания и повышение штрафных санкций (от 25 до 30 тысяч рублей) за так называемые отписки, по мнению парламентариев, позволит эффективнее обеспечить право россиян на своевременную информацию, в том числе об актуальной деятельности органов госвласти всех уровней.