В целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 15 февраля, с 14.00 до 16.00 час., организует Единый день «открытых дверей» для предпринимателей.
Единые дни «открытых дверей» для предпринимателей проходят в Управлении ежемесячно каждую третью среду месяца. Целью Единых дней «открытых дверей» является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции Управления. Предварительная запись не требуется.
Управление ждет предпринимателей-казанцев по адресу г. Казань, ул.Большая Красная, д. 30, а также предпринимателей-татарстанцев во всех территориальных отделах Управления. Адреса территориальных отделов Управления (включая рабочие места на закрепленных территориях) представлены на наших сайтах (www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru).
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