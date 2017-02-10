О народной реакции на запрет продажи «фанфуриков», жалобах и законопослушных предпринимателях sntat.ru рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

23 декабря минувшего года в ответ на массовое отравление настойкой «Боярышника» в Иркутске по всей стране постановлением Главного санитарного врача России на 30 дней была приостановлена розничная продажа непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием спирта более 25 процентов. Под запрет попали ходовые у определенной группы населения «фанфурики», получившие большую популярность в силу низкой цены и высокого содержания спирта. 24 января уже текущего года постановление было продлено на 60 суток.



- Каждую неделю в республике фиксируются случаи отравлений химического происхождения, встречаются и ошибочный прием лекарств, и некачественный алкоголь - в среднем от 40 до 60 человек. Расскажите, пожалуйста, какую часть из них занимают случаи отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями?



- Доля отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями из них гораздо меньше, еженедельно мы регистрируем от 14 до 17 алкогольных отравлений и отравлений спиртосодержащими жидкостями. Все остальное - это химические вещества - могут быть лекарственные препараты и прочее.



- Изменилась ли ситуация с их количеством за последний год? Наблюдается ли положительная динамика?



- Если рассмотреть ситуацию за последний месяц - январь, было 58 случаев, это на уровне аналогичного периода прошлого года. Если посмотреть в целом за 2016 год, то динамика положительная. Мы отмечаем снижение на 35 процентов. В абсолюте - 776 случаев. Та же самая динамика по отравлениям, которые заканчиваются смертельными исходами, здесь мы наблюдаем тенденцию к снижению на 25 процентов - за год 267 летальных случаев. Более наглядными будут изменения за последнее десятилетие. С 2006 года количество алкогольных отравлений и отравлений спиртосодержащими жидкостями снизилась в 4,6 раза. А количество смертей - в 1,3 раза. Вся наша работа строится как раз на профилактике и пресечении продажи некачественной продукции.



- Говоря о качественном составе отравлений, какие спирты чаще других приводят к печальным последствиям татарстанцев?



- Основная доля - это у нас отравления этанолом, на него приходится около 67 процентов. Отравления метанолом составляют 8,5 процента. И, к сожалению, 23 процента - это отравления, вызванные так называемой группой «неуточненных спиртов» - спирты непищевого назначения. Их добавляют, например, в стеклоомывающие жидкости, антифризы, технические спирты. Население все-таки употребляет эти непригодные к употреблению жидкости, что и сказывается на летальных исходах. Метанол – смертельная жидкость, употребление его почти в 90 процентах случаев приводит к летальным исходам.



- Прошло уже более месяца с тех пор, как розничная продажа непищевой спиртосодержащей продукции попала под временный запрет. Какие результаты можно наблюдать по республике?



- Что касается употребления непищевых спиртов, само название говорит о том, что в пищу их употреблять нельзя. Меры, которые применялись с января 2017 года по всей Российской Федерации: постановление главного государственного санитарного врача о приостановлении реализации спиртосодержащей непищевой продукции, как раз и были направлены на профилактику, предупреждение отравлений именно этими жидкостями, непригодными для употребления в пищу.



Это постановление № 195 приостанавливало реализацию продукции на 30 дней. Тогда нами было охвачено порядка 1 тысячи 900 объектов, из них в 12 торговых точках была выявлена реализация временно приостановленной продукции: спиртосодержащие лосьоны, тоники. Было снято с реализации порядка тысячи флаконов, был наложен арест. После выхода второго постановления, когда реализация такой продукции была приостановлена на более длительный срок, мы продолжаем мониторинговое обследование объектов торговли. На сегодня - более 500 точек было проверено, и только в двух нами была обнаружена такая жидкость. Это говорит о том, что субъекты и малого, и среднего бизнеса прислушиваются к рекомендациям, и данная продукция сейчас обнаруживается на прилавках в минимальных количествах по всей республике.



- Продолжают ли в Управление поступать звонки от жителей с жалобами на продажу таких средств?



- «Горячую линию» мы организовали сразу, она работала и в новогодние праздники, и в течение всего января, продолжает работать и сейчас. Нужно отметить, что сейчас звонков к нам поступает на порядок меньше. С конца января - только восемь звонков. Возможно, жители республики потеряли активность, возможно фактов продажи больше не выявляется. «Горячая линия» работает, продолжает принимать звонки по телефону: (843) 236-94-11. Все сообщения, которые к нам поступают, говорят о том, что люди с пониманием относятся к временному запрету, у нас очень грамотное в этом отношении население.



- Сколько времени проходит от момента принятия специалистами управления тревожного сигнала до накладывания соответствующих мер на правонарушителя?



- От момента поступления к нам звонка до выезда специалистов на место, в общей сложности проходит не более суток. Когда такая продукция обнаруживается, мы накладываем арест на нее до момента окончания действия постановления. Затем на предпринимателя составляется протокол об административном правонарушении по статье 14.2 кодекса об Административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».



- Встречаются ли в республике злостные нарушители, которые повторно размещают на прилавках злополучные лосьоны?



- Повторных нарушений не было, тот арест, который был наложен в первый раз, соблюдался, и продукция обратно на прилавки не выставлялась. Нарушения в основном, как нам кажется, допускались по незнанию. Хотя мы приложили все силы, чтобы оповестить предпринимателей о временном запрете реализации такой продукции: разослали его по всем крупным сетям Республики Татарстан, работали со СМИ и выкладывали информацию на сайте управления. Эти 12 выявленных нами объектов-нарушителей – в основном малый бизнес, индивидуальные предприниматели. Злостных нарушителей нет.



- Подводя промежуточные итоги, можно ли говорить о том, что постановление стало панацеей от отравлений в республике?



- На сегодня ситуация с отравлениями в республике стабильная, на уровне прошлого года и по количеству самих отравлений, и по количеству летальных случаев. Доля отравлений именно спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения из общего количества отравлений, конечно, стала немного меньше, показатель упал на один процент - с 7 до 6. Мы можем видеть положительный результат по Татарстану. Мера была продлена из-за положительной статистики в целом по России. По стране динамика более ярко проявилась, мера действенная. Дело в том, что по Республике Татарстан статистика стабильно более положительная, чем по России: по многим показателям мы ниже - по количеству алкогольных отравлений, летальным случаям.