Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.

202 работника одного предприятия в Черемшанском районе и двух предприятий в Чистопольском районе, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, получили в общей сложности 1365,2 тыс. рублей.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.