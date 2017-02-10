С января увеличился суточный объем продуктов питания для школьников и воспитанников детских садов - в меню появилось больше сезонных овощей.

С начала года в образовательных учреждениях республики детское питание обновлено с учетом времени года. В меню детских садов и школ 9 районов Татарстана включили сезонные овощи. Витамины ребята будут получать за счет моркови, свеклы, капусты и свежей зелени. А вот тыквы, кабачков, огурцов и помидоров в их тарелках станет меньше.

Об обновленном меню на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказала генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева.

- Детское питание должно обновляться не менее двух раз в год. На деле мы вносим изменения четыре-пять раз, чтобы разнообразить меню сезонными овощами. Прислушиваемся и к мнению родителей. С января суточный объем увеличился на 97 граммов - до 1782 граммов в день. Привожу эти цифры для мам и пап, которые считают, что в рационе детей стало меньше мяса, но больше овощей, - заметила Ананьева.

Для дошкольных учреждений меню составляется на основе рекомендаций научно-исследовательского центра питания РАН. Учитываются в первую очередь физиологические потребности детей различных возрастов. Новое меню согласовано с Центром гигиены и эпидемиологии Татарстана, Роспотребнадзором РТ и соответствует требованиям СанПиН.

Каждый день детсадовцы и школьники Татарстана получают молоко, кисломолочные продукты, мясо или рыбу, овощи и фрукты. Через день в их меню добавляются творог, сметана, куриное мясо, яйца, сыр и соки. Супы готовятся на курином, мясном или рыбном бульонах. Вегетарианские и молочные супы подаются раз в неделю. При этом одни и те же продукты не могут повторяться. К примеру, если в первом блюде был картофель, то гарнир ко второму готовится из других продуктов. Среди мясных блюд в столовых - котлеты, гуляш и запеканки. Только в январе департамент проверил 111 образовательных учреждений на соблюдение всех правил детского питания.

- Мы сейчас обсуждаем, какое мясо давать детям. И даже звучит понятие «вегетарианский суп». А всего несколько лет назад мы пришли в одну из казанских школ и увидели, что там столы в столовой накрыты по-разному. На одних - пюре, сосиска, компот и булочка, а на других только компот и булочка. Как нам объяснил директор, некоторые родители не могут оплатить школьный обед, поэтому для их детей предлагаются компот и булочка. Замечу, что кушать приходили ученики вторых классов. Разве им объяснишь, почему одним сосиска и пюре, а другим предлагают лишь компот с булочкой? Мы ввели единое меню, питание по которому качественное и сбалансированное. Это сложно было сделать, но департаменту удается, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

При этом мэр города согласен, что тяжело угодить каждому школьнику. Даже в одной семье трудно приготовить то, что нравится всем. А если говорить о двухстах тысячах детей? Мэр добавил: чтобы дети питались правильно, необходимо проводить работу с родителями.

- Со сменой тренера в ФК «Рубин» изменился рацион питания футболистов. Исключили кетчуп и майонез. А спортсмены, как дети, говорят, что они хотят это, хотят то. А ведь этим ребятам по 25 лет! - заметил Метшин.