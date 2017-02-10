Злоумышленники требовали деньги и документы на автомобиль.

Приволжский районный суд Казани вынес приговор в отношении 29-летнего Андрея Бушуева, 29-летнего Юрия Кузнецова и 19-летнего Камиля Абызова. Мужчин обвинили в разбое, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.



Злоумышленники решили ограбить 22-летнего сироту, являющегося инвалидом второй группы. 10 февраля 2016 года мужчины совершили нападение. Однако потерпевший успел передать свои денежные средства знакомым, у которых он проживал. Преступники проникли в квартиру, где избили еще двух человек, после чего на улице потребовали документы на автомобиль. За потерпевших заступились прохожие, а позднее злоумышленников задержала полиция. Мужчины свою вину не признали. Суд приговорил Абызова к 5 годам, Бушуева и Кузнецова – к 7 годам колонии строгого режима.