С 16 по 18 февраля впервые в Казани пройдет «Winter event forum». Мероприятие соберет российских и зарубежных организаторов деловых встреч.

В Казани планируют развивать деловой туризм. Независимо от направлений мероприятий Казань должна стать для бизнесменов местом, где все проводится под знаком качества. Для проведения деловых мероприятий у города есть масса преимуществ – удобное географическое расположение, хороший аэропорт, логистика, культурная и спортивная программы. Может возрасти и количество деловых форумов с вводом в эксплуатацию «Казань Экспо» и ВСМ «Москва-Казань».

«Winter event forum» – мероприятие российского масштаба в сфере организации делового туризма.

Ранее форум проводился только в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В этом году более 300 участников из 20 городов встретятся в Казани. Это бизнесмены, представители комитетов по туризму и другие организаторы деловых событий. В качестве спикеров выступят лучшие российские и мировые эксперты. В рамках форума пройдет открытая сессия для представителей комитетов по туризму, где обсудят вопросы развития событийного туризма в регионах. Помощь в организации мероприятия окажут 70 волонтеров из разных регионов страны.

Об этом в ходе Делового понедельника в мэрии Казани сообщила директор Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.

- Мы планируем заявить о Казани не только как о городе, который принимает крупные спортивные и культурные мероприятия, но и организует деловые события. Участники форума смогут познакомиться с лучшими выставочными центрами города, отелями, ресторанами, туристическими программами. Все это необходимо для проведения деловых мероприятий, - отметила Санникова.