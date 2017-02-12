17 марта 2017 года состоится очередное заседание Комиссии Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела в отношении нескольких управляющих организаций.

В действиях ООО «УК «Уютный дом», ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района», ООО «УК Заречье», ООО «Жилищник-2», ООО «Жилищник-4», ООО «УК «Райжилуправление Советского района», ООО «УК Сервис-Гарант», ООО «УК ЖКХ Московского района», а также ООО «Сигнал» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, что выразилось в достижении соглашения по вопросу навязывания собственникам квартир в многоквартирных домах услуг ООО «Сигнал» за содержание систем коллективного приема телевидения.

Возбуждение дела стало реакцией Татарстанского УФАС России на многочисленные обращения граждан, поступающие на протяжении 2016 года. Жители республики отмечали незаконное, по их мнению, включение в счета на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги платы за содержание общедомовой сети ТВ приема.

Как установил антимонопольный орган, перечисленные управляющие компании ежемесячно производят начисления согласно счетам, формируемым ООО Единый расчетный центр г. Казани. При этом в общее начисление включена и плата за содержание коллективной ТВ антенны. Никаких документов, подтверждающих правомерность таких действий, организации не представили.

Еще один любопытный факт. Предоставление услуг по ремонту, аварийно-восстановительным работам и техническому обслуживанию систем коллективного приема телевидения в указанном случае осуществляет ООО «Сигнал». В настоящее время у общества с ограниченной ответственностью на обслуживании находятся 1240 многоквартирных жилых домов на территории г. Казани.

Примечательно, что договоры на обслуживание с управляющими компаниями заключались ООО «Сигнал» синхронно и единовременно. Информации и документов, свидетельствующих об объективных причинах этого, Татарстанскому УФАС России так же не представлены. Таким образом, в отношении других хозяйствующих субъектов созданы препятствия к доступу на этот товарный рынок.

На предыдущем заседании Комиссия Татарстанского УФАС России решила рассмотрение отложить в связи с необходимостью получения дополнительных сведений. Кроме того, к участию в рассмотрении привлечено и ООО «ЕРЦ г. Казани».

Рассмотрение дела назначено на 11.00 ч. Желающих стать слушателями заседания Комиссии ждем по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

Предварительная аккредитация производится через пресс-службу Татарстанского УФАС России по тел.: (843) 236-89-22 либо по эл. почте: to16_43@fas.gov.ru.