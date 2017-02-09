На данный момент каждый строящийся объект должен быть одобрен в Министерстве культуры РТ.

Об этом на Деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления градостроительных разрешений Наиль Галлеев.

- Ряд вопросов возникает в связи с вступившим в силу в 2017 году изменением в законодательство, которое касается обозначения границ исторической части города. Министерство культуры Татарстана должно было подготовить соответствующий документ еще в декабре 2016 года. Однако на данный момент границы не обозначены и заповедной зоной стала вся Казань. В том числе и Кремль, и Дербышки. Так, любой объект должен получить разрешение на строительство в министерстве. Ждать утверждения заявки теперь приходится 30 дней вместо 7. Что и говорить, это вызывает негатив граждан, - сетует Наиль Галеев.

После принятия документа длительная процедура затронет лишь тех, кто захочет построить объект в исторической части города. На данный же момент с начала года не выдано ни одного разрешения на постройку. По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, доделать работу не получается из-за нехватки специалистов. Однако к концу февраля границы все же планируют обозначить.

- Понятно, что документ об обозначении исторических границ в Казани нужен. Но пока он не принят, мы не можем продолжать строительство. Все стоит! Нужно подготовить документ как можно скорее, чтобы обратившиеся смогли получить разрешение. Сейчас этого ждут даже те, кто строится на кварталах и Победилово, - заметил мэр Казани Ильсур Метшин.