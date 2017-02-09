Это связано с работами, которые будут производиться на сетях водопровода.

С 16 по 17 февраля в ряде домов Советского района не будет воды. Отключение водоснабжения запланировано с 09.00 16 февраля по 13.00 17 февраля. Воды не будет по адресам: ул. Ак. Губкина, д. 2, 12, 24, 25к. 2, 30а, б, в, г; 31, 31а, 25, 25а, 25к. 3, Военный городок; ул. Галеева - все дома; ул. Заря, д. 1, 1а, 3а, 4, 6; ул. Каспийская, д. 6, 8, 10, 12; ул. Космонавтов, д. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Н. Ершова, д. 55к. 1 (шк. 126), 55в (д/с№349), 55в к. 1, 55е, 55Д, 57, 57а, в; 61, 63; ул. Н. Ершова, д. 49а, б, в, г, д; 55, 55а, б; 57г, б; 49е, 49ж (псих. больн.); ул. Сибирский пер. – все дома; ул. ч/сектор по ул. Ак. Губкина, д. 19, 21, 22, 23, 25, 2.



Также будет понижено давление воды по следующим адресам: ул. Н. Ершова, д. 31а, 31Б, 31в, 35а, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 58; ул. П. Алексеева, Сеченова, Искра – все дома.