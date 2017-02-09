В Казани удовлетворено 87 процентов исков о сносе или приостановлении эксплуатирования незаконно построенного жилья. На сегодняшний день подлежат сносу 45 таких объектов.

За прошлый год в Казани было рассмотрено около 13 тысяч документов и выдано 806 разрешений на строительство жилья. Всего было построено 925 тысяч квадратных метров. Это 31 процент от всего введенного жилья в Татарстане. На данный момент в городе строятся 622 объекта. Из них 193 жилых дома и 429 объектов гражданского назначения.

Об этом на Деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления градостроительных разрешений Наиль Галлеев.