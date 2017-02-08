Волейболистки казанского «Динамо» в очередном матче чемпионата России в Одинцово встречались с местным клубом «Заречье», и неожиданно встретили яростное сопротивление.

Если первую партию волжанки уступили на «больше-меньше» (25:27), то во второй уже проиграли более крупно – 22:25.

И лишь в третьей партии Казань заиграла так, как должна – 25:16. И четвертая партия осталась за нашими девушками – 25:20. Так что все решалось на тай-брейке.

Вот здесь-то и проявили гостьи характер – 8:1. Отыграть такой гандикап «Заречье» не смогло – 7:15 и 2-3 по партиям в пользу Казани.