Хабаровский клуб по хоккею с мячом уже не первый сезон заставляет говорить о себе в превосходной степени.

А в этом сезоне и вовсе забрасывает в ворота соперников по полтора десятка мячей за матч. Вот и в матче в Казани хабаровчане уже на третьей минуте встречи вели 3:0. Но статистика дала сбой – что-то у гостей пошло не так - вскоре счет уже был 2:3 – динамовцы уже никак не хотели сдаваться.

К перерыву счет был уже 3:6, но хозяева упрямо гнули свою линию – 5:6. Все было очень близко к чуду. Увы, не случилось на этот раз. Динамовцы все же уступили безусловному лидеру чемпионата - 5:8. Но болельщиков порадовали – это самое главное.