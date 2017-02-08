Окончательно определено, кто из татарстанских гимнасток выступит на турнире. Это Полина Янышева, Диана Немкова, Полина Смирнова. А также за  спортивное общество «Авангард» выступит Аделя Купан, а за спортивное общество «Триумф» - Мадина Шамсутдинова, и обе - казанские воспитанницы.