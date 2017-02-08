Председатель Госcовета РТ принял участие в открытии детского сада после капитального ремонта в поселке железнодорожной станции Каратун Апастовского района, поздравил новоселов 24-х квартирного жилого дома и заслушал отчет главы Апастовского муниципального района об итогах социально-экономического развития района и задачах на 2017 год.

Фарид Мухаметшин посетил открывшийся после капитального ремонта детский сад “Гульчачак”. Здание построено в 1971 году. Недавно здесь полностью была отремонтирована система отопления, электрика, системы водоснабжения и водоотведения, санузлы, проведен монтаж пожарной сигнализации.

Строительство 24-х квартирного дома, общая площадь которого составляет 1512,6 квадратных метров, было начато в июле 2015 года. Туда заселились 5 семей, проживавших в аварийном жилье, 8 семей по программе «Социальная ипотека» и двое детей-сирот, передает пресс-служба Госсовета РТ. На церемонии открытия дома Фарид Мухаметшин отметил, что в республике продолжается реализация президентских социальных программ. «Ваша задача – найти место, подготовить проект, провести тендер на строительство, – сказал Председатель Госсовета. – Не смотря на все экономические трудности, мы должны продолжать реализацию президентских программ в каждом районе и каждом сельском поселении».

Отчитываясь об итогах социально-экономического развития, глава Апастовского района Рашид Загидуллин рассказал о том, что основной сектор развития экономики района – сельское хозяйство. За год объем произведенной сельхозпродукции составил 1 млрд 905 млн рублей, что на 6 процентов больше уровня 2015 года. Среднемесячная заработная плата по району – 20 тысяч 747,2 рублей.

На территории района осуществляют деятельность 520 субъектов малого и среднего бизнеса, в котором занято около 1300 человек, что составляет 28% от численности работников предприятий и организаций.

В 2016 году в районе родились 140 детей и умерли 342 человека, в итоге, убыль населения составила 14%. По мнению главы района, изменить ситуацию поможет более активное строительство жилья для молодых. Фарид Мухаметшин в своем выступлении заострил внимание на нехватке врачей в районе. Глава района ответил, что по договору из Казани будут направляться специалисты.

Руководитель парламента отметил, что Апастовский район те задачи, которые были поставлены в 2016 году, в абсолютном большинстве выполнил. «В успех развития республики разных секторов экономики вы внесли свой вклад, – сказал Фарид Мухаметшин. – Раньше Апастово было селом, а сейчас стало поселком городского типа. Это ко многому обязывает, и мы ждем от вас более значительных успехов, потому что республика вам помогает».