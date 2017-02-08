Авария произошла на 15-м километре автодороги Казань – Йошкар-Ола.
В РТ перед судом предстанет 35-летний житель Екатеринбурга Евгений Ахметов. Он обвиняется в ДТП с пятью погибшими, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, 25 ноября 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль авто. На 15-м километре автодороги Казань – Йошкар-Ола он нарушил ПДД, выехав на «встречку». Там он столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель и четверо пассажиров отечественного авто погибли. Свою вину Ахметов признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленодольский районный суд.
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