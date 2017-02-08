От отравления этиловым спиртом 2-х летний младенец скончался.

В Алексеевском районе суд озвучил приговор для 29-летней Риммы Черкесовой. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 25 сентября 2016 года в деревне Ялкын. Мать решила успокоить плачущего ребенка, обмакнув соску в водку. Спустя некоторое время ребенок умер от отравления этиловым спиртом. Свою вину подсудимая признала полностью. Суд приговорил 29-летнюю женщину к 1,5 годам ограничения свободы, а также к штрафу в размере 20 тысяч рублей.