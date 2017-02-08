Спасают рыб от кислородного голодания экологи и местные жители Казани.

В столице РТ на озере Харовое сотрудники Минэкологии РТ, а также общественники и местные жители спасали рыб от кислородного голодания, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ледяной покров препятствует проникновению кислорода. Запасы кислорода в воде заканчиваются, что приводит к гибели рыбы. Для решения данной проблемы было пробурено более 50 лунок. Регулярный мониторинг состояния водного объекта будет продолжен, отмечают в пресс-службе министерства.