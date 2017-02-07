9 февраля в пригороде Казани, в Дербышках, на стадионе «Ракета», возобновился чемпионат России по хоккею с мячом.

Казанские динамовцы принимали на своем льду команду «Байкал-Энергия» из Иркутска и уступили всего в один мяч – 2:3 (0:1).

За иркутян на этот раз сыграл серебряный призер недавнего чемпионата мира Евгений Иванушкин, в этом сезоне выступающий уже за третий клуб (после «свободой практики» в казанском и московском «Динамо»). Он-то и забил первый мяч в ворота «Динамо» - на исходе первого тайма, реализовав пенальти - 0:1.

Он же на 52-й минуте забил и второй мяч, а на 75-й минуте казанцы и вовсе «горели» - 0:3. К чести хозяев, они не сдались, и провели до конца встречи два мяча в ворота соперников – отличился Геннадий Бочкарев, забивший сначала с углового, а затем и с пенальти – 2:3. На большее просто не хватило времени.