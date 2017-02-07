Казанский УНИКС в очередном матче Евролиги потерпел очередное поражение.

Ну и что здесь такого, спросите вы. И будете неправы.Ибо УНИКС, даже при том, что Уильямс и Колом еще не восстановились, а Антипов, Банич и Воронов лучше не могут играть в принципе, казанцы провели весьма качественный матч, уступив лидеру Евролиги всего четыре очка – 77:81.

Да, было понятно, что испанцы из мадридского «Реала» играют явно с запасом и в случае необходимости могли бы и прибавить. И все же наши парни сражались отчаянно и пытались играть с корифеями на равных и многое у них получалось. Не все, но ведь реально получалось! Так что спаисбо, команда!