В местах проживания одиноких престарелых людей всегда есть повышенная опасность возникновения пожара. Таким людям сложно контролировать состояние электроприборов, содержать в порядке электропроводку, печи, обогреватели. Чтобы исключить возможность возгорания и трагических последствий пожара, нужно строго соблюдать меры противопожарной безопасности.



Сотрудники Государственного пожарного надзора Московского района г. Казани обращаются к одиноким престарелым людям, инвалидам и тем, без чьей помощи они не могут обойтись. В местах проживания таких людей необходимо провести комплекс мероприятий, чтобы ликвидировать условия, способствующие пожароопасности. В этом им могут помочь люди, которые осуществляют уход за одинокими пенсионерами и инвалидами.

Электрические приборы и электрооборудование

Проверьте автоматы защиты или плавкие вставки в электрических щитах, не допускайте к применению предохранители самодельного изготовления.

Осмотрите визуально электропроводку. В случае обнаружения мест с поврежденной изоляцией обратитесь за помощью для устранения к электрику ЖЭУ по месту жительства или другому квалифицированному специалисту.

Не допускайте применения неисправных электрических розеток, выключателей и бытовых электроприборов.

Проведите осмотр состояния электросветильников и электрозвонков.

Для обогрева помещения ни в коем случае нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, тем более с открытой спиралью.

Газовые и отопительные приборы

Придя к подопечному и обнаружив запаха газа, проветрите помещения, при этом не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте освещение или электроприборы, чтобы исключить возможность взрыва при утечке газа. Немедленно вызывайте службу Горгаза по тел. 04.

Приготовление пищи и ее разогрев на газовой плите старайтесь проводить сами, ограничьте использование газовых приборов вашими подопечными. По окончании приготовления пищи выключите вентиля газовых горелок и перекройте кран подачи газа.

Категорически запрещается сушить белье и вешать горючие предметы над газовыми плитами.

При использовании для отопления газовых котлов будьте внимательны, отопление помещений проводите самостоятельно. Уходя от подопечного, не забудьте выключить газовые агрегаты.

Помните, что теплогенерирующие приборы нуждаются в постоянном контроле, не допускайте перекаливания газоотводящих каналов печей.

Особое внимание и контроль необходимо уделять курящим подопечным. Приобретите им пепельницу и зажигалку.

Помните, эти неотложные мероприятия позволят отвести беду от людей.

При пожаре звоните по номеру 01.