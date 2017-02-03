Зима не сдает своих позиций, февраль с морозами и ветрами не дает нам расслабиться. На улицу лишний раз выходить не хочется, так там холодно! Пережить стужу без потерь поможет калорийный обед. Устроим праздник живота - приготовим вкусные и сытные блюда. Особенно хороши они после лыжной прогулки.

Салат с маринованными опятами и копченой курицей

Ингредиенты: отварной картофель - 3 шт., копченая куриная грудка - 1 шт., вареные яйца - 4 шт., маринованные опята - 1 баночка, лук репчатый - 1 шт., сыр марки «Российский» - 50 г, майонез - 2 - 3 ст. ложки.

Продукты очистить от кожуры, кожицы, скорлупы. Все ингредиенты, кроме опят, нарезать на небольшие кубики. На большое салатное блюдо выложить слоями картофель, лук, курицу, яйца. Каждый слой смазать майонезом. Верхний слой салата - маринованные опята, которые надо посыпать натертым сыром. Дать салату настояться в течение часа и подавать на стол.

Жаркое на сковороде

Ингредиенты: говяжий фарш - 700 г, капуста белокочанная - 200 г, лук репчатый - 1 шт., яйцо куриное свежее - 1 шт., отварной очищенный картофель - 10 шт., майонез - 2 ст. ложки, сметана - 2 ст. ложки, кетчуп - 2 - 3 ст. ложки, сыр твердый - 100 г, вода - 1 стакан, соль, перец, хмели-сунели.

Капусту тонко и мелко нашинковать, в течение 5 - 7 минут отварить. Лук очистить, измельчить. В фарш добавить капусту, лук, яйцо, соль, перец, хмели-сунели. Хорошо вымесить и сформовать шарики величиной со среднее яблоко. В большую сковороду уложить по всему дну отварной картофель и мясные шарики. В глубокой миске смешать майонез, сметану, кетчуп, стакан воды. Залить полученным соусом мясо с картошкой. Сверху посыпать натертым сыром. Выпекать 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Подавать со свежими или маринованными овощами на закуску.

Приятного аппетита!