В 2016 году на дорогах Татарстана водители, севшие за руль в нетрезвом состоянии, совершили 488 ДТП. В результате 111 человек погибли и 646 получили травмы различной степени тяжести.



По вине пьяных водителей гибнут невинные люди

3 января 2016 года в Высокогорском районе нетрезвый водитель 1977 г. р., не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет, машина врезалась в дерево. Пассажир автомобиля 1962 г. р. от полученных травм скончался на месте происшествия.

1 мая в Альметьевске водитель автомобиля 1990 г. р., управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на велосипедиста 1989 года рождения. В результате ДТП велосипедист скончался.

7 июня в Нурлатском районе водитель 1964 г. р., управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате машина опрокинулась в кювет, а пассажир автомобиля скончался на месте.

9 октября в Чистополе нетрезвый водитель 1989 г. р. совершил наезд на пешехода 1956 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

За прошедший год сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан пресекли около 17 тыс. нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и невыполнением водителями транспортных средств требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а равно передача управления нетрезвому водителю влекут наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предусмотрено за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КРФоАП), а также за употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому причастен водитель, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования (ч. 3 ст. 12.27 КРФоАП).

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, а также невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влекут административный арест на срок от 10 до 15 суток (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26 КРФоАП). А для тех лиц, в отношении которых не может применяться арест, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей.

За что нарушителю светит уголовное наказание?

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее привлеченным к ответственности за это деяние или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет серьезное наказание - от штрафа в размере 200 - 300 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет) до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, любители езды в нетрезвом состоянии могут быть наказаны обязательными работами на срок до 480 часов или принудительными работами на срок до двух лет. Во всех перечисленных случаях водитель, помимо всего прочего, лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такие же последствия грозят пьяному водителю, уже имеющему судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ.

В 2016 году полицейскими Татарстана была выявлена 1445 фактов повторного управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения (позже переквалифицированные на ст. 264.1 УК РФ). В отношении 1034 водителей возбуждено уголовное дело, еще 411 ожидают принятия процессуального решения.

21 сентября 2016 года в Бугульме водитель 1984 г. р., будучи подвергнутым административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КРФоАП, в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, не выполнил законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По решению суда гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и привлечен к ответственности в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

Кроме того, законом предусмотрено наказание в отношении нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП со смертельным исходом. Водителю, по вине которого в ДТП причинен тяжкий вред здоровью человека, придется понести наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 2 ст. 264 УК РФ), в случае гибели человека - в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 4 ст. 264 УК РФ), а в случае гибели двух или более лиц - в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Лишен прав - сдай документы вовремя

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со статьей 32.7 КРФоАП течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.

В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы, предусмотренные ч. 1 - 3.1 ст. 32.6 КРФоАП, в орган, исполняющий этот вид административного наказания.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.