Год водоохранных зон в Татарстане, каковым был объявлен 2016-й, прошел для работников республиканского министерства экологии продуктивно. В общей сложности в Татарстане выявили 1735 фактов нарушений природоохранного законодательства, в результате чего было выписано штрафов на сумму более чем 10 млн рублей.



Среди выявленных нарушений значится сброс сточных вод, ограничение доступа к водным объектам и другие. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

В своем выступлении он отметил, что с окончанием Года водоохранных зон работа в этом направлении не закончится. В 2017-м, объявленном в Татарстане Годом экологии и общественных пространств, количество проверок, в частности проб воды, только увеличится.

Среди устраненных экологами нарушений - 432 факта ограничения доступа к водным объектам. В 365 случаях владельцы объектов, находящихся на береговой полосе, снесли их добровольно. В большинстве своем это были некапитальные строения, например заборы, однако 15% от общего количества снесенных объектов являлись капитальными строениями. Еще в 67 случаях нарушения не были устранены добровольно, материалы по ним направлены в суд.

Как объяснил Фаяз Шакиров, чтобы снесенные постройки не оказались восстановлены после проверки, работниками министерства создана подробная карта снесенных объектов. Проверяться они будут не только инспекторами минэкологии в ходе пеших обходов, но и с воздуха при помощи авиации и квадрокоптеров.