Создать в Ново-Татарской слободе международный финансовый центр предлагают малазийские компании, разработавшие проект по восстановлению территории. Наши общественники после исследования района решили представить свои предложения по его преобразованию с учетом национальной идентичности.



Представители Всемирного форума татарской молодежи и Центра прикладной урбанистики, узнав о малазийском проекте, забеспокоились, что в нем не будут учтены национальные и исторические компоненты. Именно поэтому решили провести собственное исследование Ново-Татарской слободы и представить малазийцам результаты. В планах - изучение и других слобод, в которых проживали татары. В их числе не только казанские, но и российские, а также зарубежные - в Беларуси и Польше.

- В мире насчитывается около 20 татарских слобод. Татары развивались не только в сельской местности, но и в городах. Городские отличались особой высокой культурой. Мы бы хотели в связи с реконструкцией напомнить об историческом наследии. К сожалению, постепенно исчезает татарская слобода в Тамбовской области. И это не единичный случай. Также в ходе исследования мы систематизируем современное состояние слобод: кто именно живет, что для них ценно на их территории. Важно, чтобы это учитывали и архитекторы. Сложность в том, что, к примеру, 95 процентов Ново-Татарской слободы пущено под застройку, а значит, историческое наследие уже отсутствует. Среди потерянных и дом Амирхановых.

Нам бы хотелось, чтобы об оставшихся пяти процентах знал весь город, - отметил кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов.

На территории Ново-Татарской слободы в основном селились рабочие, переселенцы из сел. Здесь располагались различные производства и неказистые жилые дома. Дурно славилась слобода и криминальной субкультурой. По словам Файзрахманова, «казанский феномен» зародился именно здесь. Он считает, что и сейчас Ново-Татарскую слободу можно назвать депрессивным районом, в котором разрушаются традиции.

Казанские общественники предлагают проект «Бистэ 2.0» - «Слобода 2.0». В нем среди прочего - музей татарских слобод, площадкой для которого может стать дом 19-го века, мастерские под открытым небом, офисы и даже музыкальный театр. Место может стать похоже на один из питерских районов, где в казалось бы заброшенных зданиях проходят культурные встречи. Ново-Татарская слобода стала бы привлекательной и для туристов. Экскурсоводы предлагают сделать маршрут к ней от Старо-Татарской слободы. Тогда жизнь городского татарского населения можно было бы представить более полно. На Татарском кладбище похоронены известные писатели, композиторы, врачи. На примере их жизни через аудиоэкскурсии можно узнавать историю татарского народа.

- Люди, не живущие в Казани, хотят увидеть татарский город. Ново-Татарская слобода сможет это им дать. Первое, что нужно сделать, - реанимировать меховую фабрику и сделать там деловой центр. Нельзя забывать и про жилые дома, сохранить национальную идентичность местности. Слобода расположена в удобном месте, рядом с центром. Оттуда можно притянуть бизнес, который принесет с собой и жилье, и школы, и детские сады. Так, на берегу Волги может появиться деловой район с татарским колоритом, - прокомментировал профессор КГАСУ, заведующий кафедрой градостроительства Александр Дембич.