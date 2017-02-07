В Казани 11 и 12 февраля состоится XXVI Открытый фестиваль русской хоровой музыки им. А.В.Коткова. Фестиваль проводится в память о талантливом музыканте, энтузиасте народного хорового творчества, основателе народного хора «Русская песня» Дворца культуры имени Саид-Галиева - одного из лучших хоровых коллективов Казани.



На протяжении 25 лет в фестивале принимали участие многие известные хоровые коллективы и ансамбли русской народной песни Казани и Татарстана. Среди них - вокальный квартет «Притча» Раифского Богородицкого монастыря, хор завода «КАМАЗ» (Набережные Челны). Постоянные участники фестиваля - народный хор «Русская песня» ДК им. С.Саид-Галиева, народный хор «Раздолье» КДК им. В.И.Ленина, женский народный хор ДК «Бирюли», русский народный хор им. В.Н.Птичкина ДК «Юность», хор кафедры музыкального исполнительства КазГИК, ансамбли «Коляда» (Казань), «Красная горка» (Казань), «Камские зори» (Рыбная Слобода), «Лаймоне» (Тетюши) и другие.

В этом году в фестивале примут участие творческие коллективы из Алексеевского, Апастовского, Сармановского, Азнакаевского, Буинского, Высокогорского, Чистопольского, Заинского, Зеленодольского, Новошешминского, Спасского, Тетюшского, Альметьевского и других районов РТ. В рамках фестиваля также пройдет круглый стол для руководителей хоровых коллективов с участием ведущих специалистов в области культуры и искусства Республики Татарстан.

Открытие фестиваля и первое отделение концертной программы состоятся в Доме дружбы народов Татарстана 11 февраля в 14.00. Работа круглого стола - с 12.30 до 13.30, сообщает управление культуры Казани.

Второе отделение концертной программы и торжественное закрытие фестиваля пройдет во Дворце культуры имени С.Саид-Галиева 12 февраля, начало в 14.00.