К 2019 - 2020 учебному году количество школьников в Казани вырастет на 21 тысячу (18%). Через три года количество учащихся школ составит 135,6 тысячи, тогда как сейчас их 114,8 тысячи. Такие данные привел начальник управления образования Ильсур Хадиуллин во время традиционного ежегодного отчета мэру Казани Ильсуру Метшину.



Одной из основных проблем сферы образования на сегодня является нехватка школ, подчеркнул докладчик. Ильсур Хадиуллин обратил внимание на то, что на данный момент 14% школьников обучаются во вторую смену - она сохраняется в 68 казанских школах. При этом согласно федеральной программе всех учеников в российских школах планируется перевести к 2025 году на обучение в одну смену.

Сейчас в городе строится две школы, каждая на 1224 места - по ул. 2-й Азинской и в ЖК «Седьмое небо». Кроме того, до 2020 года в рамках республиканской программы планируется построить еще 4 школы. Ильсур Хадиуллин выразил надежду, что часть школ будет построена за счет инвесторов.

Охват детей дошкольным образованием составляет 75% - это больше, чем в республике (71%) и РФ (64%), хотя нехватка мест, по словам Хадиуллина, не только ощущается, но и растет. На очереди в детский сад находятся 18 тысяч детей от 1,5 до 3 лет. Это обусловлено растущей каждый год рождаемостью. Так, в 2016 году в Казани появилось 24564 новорожденных, что на 501 малыша больше, чем в 2015 году.

В числе проблемных начальник управления образования назвал Приволжский район (ул. Дубравная, 10-й микрорайон, ул. Сыртлановой - Гарифьянова, проспект Победы, микрорайон «Изумрудный город») и Советский район (микрорайоны «Азино-1», «Азино-2», «XXI век»), где наиболее остро не хватает детских учреждений.

В прошлом году введено в строй 5 детских садов на 1140 мест, из них три в «Солнечном городе» и два в «Салават Купере», сообщает kzn.ru.

Всего в Казани 543 учреждения образования, в том числе 324 детских сада (67 тысяч 796 детей), 167 школ (114 тысяч 805 обучающихся), 49 учреждений дополнительного образования (70 тысяч 967 обучающихся) и 3 прочих учреждения. Как отметил Ильсур Хадиуллин, в течение 7 лет были закрыты почти все вечерние школы, осталась только одна - для глухонемых. Помимо детских садов программу дошкольного образования реализуют две прогимназии и дошкольные отделения в 9 школах.