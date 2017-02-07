Одной из основных проблем сферы образования на сегодня является нехватка школ, подчеркнул докладчик. Ильсур Хадиуллин обратил внимание на то, что на данный момент 14% школьников обучаются во вторую смену - она сохраняется в 68 казанских школах. При этом согласно федеральной программе всех учеников в российских школах планируется перевести к 2025 году на обучение в одну смену. 

Сейчас в городе строится две школы, каждая на 1224 места - по ул. 2-й Азинской и в ЖК «Седьмое небо». Кроме того, до 2020 года в рамках республиканской программы планируется построить еще 4 школы. Ильсур Хадиуллин выразил надежду, что часть школ будет построена за счет инвесторов.

Охват детей дошкольным образованием составляет 75% - это больше, чем в республике (71%) и РФ (64%), хотя нехватка мест, по словам Хадиуллина, не только ощущается, но и растет. На очереди в детский сад находятся 18 тысяч детей от 1,5 до 3 лет. Это обусловлено растущей каждый год рождаемостью. Так, в 2016 году в Казани появилось 24564 новорожденных, что на 501 малыша больше, чем в 2015 году. 

В числе проблемных начальник управления образования назвал Приволжский район (ул. Дубравная, 10-й микрорайон, ул. Сыртлановой - Гарифьянова, проспект Победы, микрорайон «Изумрудный город») и Советский район (микрорайоны «Азино-1», «Азино-2», «XXI век»), где наиболее остро не хватает детских учреждений.

В прошлом году введено в строй 5 детских садов на 1140 мест, из них три в «Солнечном городе» и два в «Салават Купере», сообщает kzn.ru.

Всего в Казани 543 учреждения образования, в том числе 324 детских сада (67 тысяч 796 детей), 167 школ (114 тысяч 805 обучающихся), 49 учреждений дополнительного образования (70 тысяч 967 обучающихся) и 3 прочих учреждения. Как отметил Ильсур Хадиуллин, в течение 7 лет были закрыты почти все вечерние школы, осталась только одна - для глухонемых. Помимо детских садов программу дошкольного образования реализуют две прогимназии и дошкольные отделения в 9 школах.  