9 февраля В 10.15 на 17 километре автодороги Казань - Шемордан в Пестречинском районе водитель автомобиля «Лада Калина», девушка 1992 года рождения, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и совершила столкновение с автомобилем «Киа Соренто».
Девушка, управлявшая автомобилем «Лада», от полученных травм скончалась на месте происшествия. Пассажирка автомобиля «Киа», 1962 года рождения, была доставлена в больницу, сообщает УГИБДД МВД по РТ.
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