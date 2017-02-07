Кремль - один из первых в списке достопримечательностей, которые обязательно следует посмотреть в Казани туристам.

Не прочь прогуляться по исторической части города и сами жители столицы Татарстана. А вы давно были в Казанском кремле?

При выходе со станции метро «Кремлевская» первое, что предстает перед глазами, - белокаменная крепость. А за ее стенами возвышаются мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике, Благовещенский собор. На часах Спасской башни ровно 12 часов дня - бьет колокол. Под его перезвон прошли корреспонденты «КВ» через арку и попали в музей-заповедник.

Несмотря на холод и будний день, по территории кремля гуляет множество туристов. Каждого от студеного ветра защищают крепостные стены, поэтому спокойно переносится и 20-градусный мороз. К тому же всегда можно отправиться в здешние музеи, которые предлагают интереснейшие экспозиции.

В этот день уже по-весеннему светило яркое солнце. В его лучах на фоне синего неба исторические постройки смотрятся особенно эффектно. По кремлевским тротуарам прогуливается большая компания.

Это две семьи - Мошечковы и Дридгеры. Первые - коренные казанцы, а вторые с двумя маленькими детьми приехали к ним в гости из Башкирии. По словам туристов, в столице Татарстана они уже не в первый раз. И с каждым приездом друзей казанцы Мошечковы открывают для себя что-то новое в родном городе. Даже на привычные городские пейзажи можно посмотреть другими глазами.

Направляемся вместе с фотографом к мечети Кул Шариф, оставляя позади комплекс Спасо-Преображенского монастыря. Монастырь, построенный в 1557 году, был центром миссионерской деятельности и местом захоронения местных святителей, знатных людей города. По правую руку от нас остаются административные здания присутственных мест и гауптвахты.

- На дворовом фасаде здания присутственных мест остались целы шесть рустованных пилястр и двухоконный северный ризалит центральной части в прошлом губернской канцелярии, - донеслись слова экскурсовода. Звучит красиво, но без специального образования в терминах не разобраться.

Пожалуй, наибольшее количество людей мы встретили возле башни Сююмбике. На ее фоне туристы с удовольствием делают селфи, фотографируют древнее кирпичное сооружение, которое считается одним из архитектурных символов Казани.

Семиярусная башня известна еще и тем, что является падающей. В настоящее время ее шпиль отклонился от вертикали на 1,8 метра. Одни из первых реставрационных работ в связи с наклоном башни, как написано на официальном сайте Казанского кремля, были проведены еще в 1914 - 1916 годах. Тогда нижний ярус был скреплен железным поясом. Однако остановить движение башни удалось только в 1998 году, после укрепления ее фундаментов.

Среди туристов, гуляющих по территории кремля, выделяется группа девушек в спортивных костюмах. Как оказалось, они приехали в Казань из Сочи для участия в первенстве России по художественной гимнастике.

- Казань очень красивая. Мы начали знакомство с городом с посещения кремля. Зашли в мечеть, собор, посмотрели другие достопримечательности и были в восторге. У города очень интересная история. Рассказами о нем мы обязательно поделимся с друзьями и родственниками в Сочи, - пообещала тренер по художественной гимнастике Ирина Костюченко.

Рассказать интересные моменты из жизни города предлагают и многочисленные экскурсоводы. По их словам, даже сами казанцы не знают многое, например, что на территории кремля есть захоронение ханов.

Корреспонденты «КВ» закончили свою прогулку по территории Казанского кремля на смотровой площадке за Благовещенским собором. Оттуда открывается удивительная панорама правого берега Казанки и как будто совершенно незнакомого города. Так и хочется спросить себя: а знаю ли я родную Казань?