Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.

В это раз долгожданную зарплату получили 760 работников ООО «Агрофирма Азрыз», осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства. Общая сумма выплат составила 4 823 тыс.рублей.Также частично погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 20 тыс.рублей перед 1-м работником ООО «Казанский комбинат надомников», осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг.

Следует отметить, данное предприятие будет находиться на контроле комиссии до тех пор, пока не исполнит все обязательства в части оплаты труда работников, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.