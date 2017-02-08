Злоумышленник пробрался в салон сотовой связи, в котором украл товары и деньги из кассы.
26-летний житель Набережных Челнов задержан по подозрению в краже в сгоревшем чистопольском ЦУМе, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.
По словам директора салона связи, в котором произошла кража, 22 декабря после пожара она зашла в салон и обнаружила пропажу нескольких сотовых телефонов, а также 177 тысяч рублей.
Сотрудники полиции вышли на след злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Набережных Челнов. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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