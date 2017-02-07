Ранее было возбуждено уголовное дело по заявлениям о хищениях денег «ИК «ТФБ Финанс» по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
В Казани задержали заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление «ИК «ТФБ Финанс», сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Напомним, что ранее был задержан директор «ИК «ТФБ Финанс», начальник управления активных операций «ИК «ТФБ Финанс» и руководитель отдела клиентского сервиса «ИК «ТФБ Финанс».
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