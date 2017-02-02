Овен

Неделя ожидается беспокойной. Контролируйте свои эмоции, иначе под их влиянием вы можете совершить серьезную ошибку; не реагируйте на бурное проявление чувств других, чтобы не вызвать еще больший накал страстей.

Не исключено, что вам удастся помириться с тем, с кем вы в давней ссоре.

Телец

На работе перед вами откроются новые возможности карьерного роста, причем в своем движении вперед вы не встретите никаких препятствий. Вам удастся выгодно использовать новые финансовые поступления. Не реагируйте на замечания окружающих, не следуйте их советам - не все желают вам добра.



Близнецы

Никаких изменений ни на работе, ни в семье на этой неделе лучше не планировать. В конце же рабочей пятидневки вполне вероятны удивительные и непредвиденные события, которые многое поменяют в вашей жизни. Причем вы даже не сможете сразу все их прочувствовать и оценить.



Рак

В середине недели возможны неожиданные события, которые заставят вас быть в напряжении некоторое время. К счастью, все закончится более чем удачно. Сосредоточившись на текущих делах, вы сможете избежать эмоционального всплеска в отношениях со своими домочадцами.



Лев

На этой неделе главными для вас станут финансовые вопросы - важно правильно распорядиться своим доходом, обязательно вернуть долги, если они есть. По профессиональным вопросам лучше посоветоваться со специалистами, не надеясь на свои знания и интуицию: она может вас подвести.



Дева

Вам нужно непременно освободиться от всего старого и ненужного, что мешает новому войти в вашу жизнь. Эти желаемые перемены должны быть подкреплены вашей верой в их реализацию и волей для их достижения. В общении будьте осмотрительней - знакомства ничего хорошего не принесут.



Весы

Любой ваш шаг и поступок будут успешны и выгодны прежде всего вам. Ваша интуиция и воображение должны стать помощниками на этой неделе. Только не позволяйте домашним манипулировать вами. Не исключено, что добро, которое вы когда-то сделали, вернется вам сторицей.



Скорпион

Финансовые вопросы этой недели вы решите без проблем и посторонней помощи. Чтобы избежать серьезной ошибки в профессиональной деятельности, следует посоветоваться со специалистом. В отношениях с близкими возможна двусмысленная ситуация, поэтому будьте сдержанны.



Стрелец

В вашей помощи будет нуждаться кто-то из близких, вам удастся ему хорошо помочь. Однако при этом действуйте в пределах своих возможностей, иначе вам просто сядут на шею. Посмотрите на отношения с любимым свежим взглядом, и тогда наверняка удастся избежать полного разрыва.



Козерог

Неожиданности будут подстерегать вас на каждом шагу. Будьте осмотрительны и аккуратны. Поступившая информация окажется как нельзя кстати и чрезвычайно полезной в разных сферах вашей жизни. Судьба посылает вам испытание в виде выбора, от которого будет зависеть ваша судьба.



Водолей

Не исключены приятные перемены на работе.

Ваше материальное положение на этой неделе стабилизируется, поскольку ожидается значительное увеличение месячного дохода семьи, причем особых усилий от вас не потребуется. Отношения с любимым будут ровные и сердечные.



Рыбы

Вам следует четко определить, чего вы хотите, и следовать своим установкам. Удастся подписать очень выгодный для вас договор на ближайшие месяцы. Пора начать давно запланированный проект, тем более что впереди ожидается неплохая прибыль. В личной жизни не исключена романтическая встреча.