Гузель родилась третьим ребенком в очень дружной семье. У нее есть старшие сестра и брат. Мама была учителем музыки, сейчас на пенсии. Папа, по образованию врач, ушел из жизни, когда Гузели было 10 лет. Мама воспитала троих детей совершенно одна... С малых лет каждый из детей знал, что такое недостаток денег и каким трудом они достаются.

Гузель росла трудолюбивой, послушной, умной девочкой. Уже школьницей начала подрабатывать, как и старшие дети. Закончила школу с золотой медалью, поступила в университет на математический факультет и успешно его закончила. Активно участвовала в общественной жизни и школы, и университета. Посещала музыкальную школу, играла в баскетбол, занималась шахматами. До недавнего времени работала менеджером в банке.

Беда пришла неожиданно... Скорая помощь забрала ее с работы с болями в животе. При диагностике была обнаружена киста, которую дня через два было решено прооперировать. Но при операции выяснилось, что все не так, как хотелось бы. Врач после операции отправил подозрительные ткани на гистологию. Ждать результатов пришлось долго. И к сожалению, худшие предположения подтвердились - онкология. Выяснилось, что уже есть метастазы.

Теперь вся надежда на спасение Гузели - только успешная операция. Позади два курса химиотерапии, но ситуация не улучшилась. Может помочь срочная операция с применением высокотехнологического оборудования, которое позволит врачу увидеть и убрать все мельчайшие метастазы. Помочь берутся в Москве. К сожалению, стоит такая операция около 900 тыс. рублей. Такими средствами семья Гузели не располагает. Часть денег удалось собрать через социальные сети, но их все равно мало.

Но Гузель не сломалась, она полна оптимизма и вселяет его в окружающих! Она настоящий боец и готова сражаться. Близкие и друзья верят, что на свете много людей с открытым добрым сердцем. Все может получиться, когда наши силы объединяются.

Гузель обязательно должна жить!