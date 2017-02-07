На данный момент в Татарстане раком болен каждый 42-й житель. Всего на учете с онкологическими заболеваниями состоят 97945 пациентов. Врачи не устают повторять: рак - это не приговор, а излечимое заболевание. Однако при условии, что он выявлен на ранних стадиях. К сожалению, культура профилактических осмотров у нас еще не сформирована на должном уровне. Очень много запущенных форм рака, в том числе и в Татарстане. Для таких людей любое обещание излечиться становится последней надеждой.

Куда же обращаться больным с онкологией? Стоит ли доверять многообещающей рекламе зарубежных клиник? После пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, «КВ» обратились с этими вопросами к главному онкологу ПФО Рустему Хасанову.

Профессор рассказал нам, что в России и в Казани в частности на достойном уровне лечится подавляющее большинство злокачественных новообразований. Однако в определенных случаях нужно лечение за границей. Для некоторых онкологических больных зачастую единственным методом спасения остается пересадка костного мозга. Для ее проведения используются особые технологии.

- Там, где речь идет о заболеваниях крови, там, где требуется пересадка костного мозга... Пока в Татарстане у нас таких возможностей нет. Поэтому нужно обратиться в Санкт-Петербург, Москву или за рубеж, - отметил специалист.

Также есть определенные виды онкологических заболеваний, которые требуют точечного воздействия, применения таких методов, как протонная терапия, нейтронзахватная терапия. Подобных технологий в Татарстане также пока нет. В России мало мест, где они осуществляются. Однако перечисленные способы лечения необходимы в единичных случаях. Кроме того, доктор сам подскажет пациенту, его родственникам, что делать дальше. Важно научиться доверять лечащему врачу, а не пестрой рекламе заграничных клиник.

- Специалисты Республиканского онкологического диспансера всегда скажут пациенту: «Вот это мы не можем лечить, вам нужно поехать туда-то. А это мы вылечим». Врачам надо доверять. Недавно ко мне подошла одна молодая женщина и сказала, что у нее на работе собирают деньги на лечение сестры сотрудницы. Я посмотрел документы. Выяснилось, что диагностика проведена, операция сделана, рукой лечащего врача написано: «Наблюдение». Ничего не надо делать, лишь наблюдаться раз в три месяца. К счастью, это оказалась достаточно неагрессивная опухоль, метастазов не было. Наблюдение-то бесплатное. Вы знаете, для чего собирали деньги? Съездить в Германию или в Израиль и проверить, все ли правильно сделано, - рассказал Рустем Шамильевич. - В Татарстане имеется огромный опыт в области лечения онкологических заболеваний, применения химиотерапии, лучевой терапии и так далее. Нашему диспансеру в прошлом году исполнилось 70 лет. Это специализированное онкологическое учреждение. Таких центров в мире действительно мало. Другой вопрос, что обязательное медицинское страхование не всегда может обеспечить всеми необходимыми медикаментами. Тогда нужно докупать. Но за рубежом все приходится делать платно.