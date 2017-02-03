Я в шоке! Достигла 55-летнего возраста, но в назначении пенсии мне отказали «за недостаточностью баллов». Объясните, как такое может быть, ведь я всю жизнь работала.

Нина Ивановна

Уважаемая Нина Ивановна, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, среди граждан, неожиданно оставшихся без пенсии, необязательно те, кто никогда не работал. Есть те, кто получал зарплату в конвертах либо не заключал трудовые договоры. Есть и те, кто, например, работал в бывших союзных республиках и стал «жертвой» несоответствия пенсионных систем теперь уже разных государств (таких граждан немного, но они есть).

До перехода с 2015 года на новую пенсионную (балльную) формулу начисления пенсий случаи таких отказов были единичными, так как минимально необходимый ранее 5-летний стаж у большинства работавших граждан хоть как-то, да находился. После перехода с 2015 года на индивидуальные коэффициенты-баллы, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина, отказы стали реальностью, и, скорее всего, их количество будет только расти.

Ну а тем, кому отказали в страховой пенсии по старости, придется получать пенсию социальную. Ее можно будет оформлять женщинам в 60 лет, мужчинам - в 65.



Важно!

Напомним, что в соответствии с пенсионной формулой, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионного балла (при этом максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26).

Минимальные требования, предъявляемые ко всем желающим выйти на заслуженный отдых своевременно, будут повышаться год от года. В частности, в 2020 году претендовать на страховую пенсию можно будет лишь при наличии 30 баллов и 15 лет стажа.