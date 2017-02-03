Получаю пенсию по старости. Через два месяца мне исполнится 80 лет. Слышала, что по достижении 80 лет увеличивается размер пенсии. Так ли это?

Людмила Ивановна



Как пояснила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Гиниятуллина, действительно, получателям страховой пенсии по старости в соответствии с действующим законодательством с даты достижения 80 лет в беззаявительном порядке предусмотрено повышение размера фиксированной выплаты. Фиксированная выплата к пенсии устанавливается в твердом размере и составляет с 01.02.2016 4558,93 рубля, а при достижении 80 лет - 9117,86 рубля. Лицам, достигшим возраста 80 лет и на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, повышения фиксированной выплаты дополнительно увеличиваются на сумму, равную 30 процентам суммы соответствующего повышения фиксированной выплаты.

Для граждан, являющихся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, такое повышение не предусмотрено. Лицам, являющимся инвалидами I группы, повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается одновременно при назначении пенсии по инвалидности.

Кроме того, к пенсии пенсионеров, достигших 80 лет, может быть установлена так называемая компенсационная выплата. Такая выплата устанавливается при условии осуществления трудоспособными неработающими гражданами постоянного ухода за престарелым. В настоящее время размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Компенсационная выплата назначается трудоспособному лицу на период осуществления ухода и выплачивается вместе с пенсией.