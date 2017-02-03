Расскажите подробно о том, кто может стать правопреемником средств пенсионных накоплений умершего человека.

Марсель

О наследовании пенсионного капитала

В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани разъяснили, что в случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии, а также после назначения срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты, средства, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования), выплачиваются в установленном порядке его правопреемникам.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» средства пенсионных накоплений (т. е. средства, учитываемые в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица) являются собственностью Российской Федерации, в связи с чем не могут быть внесены в завещание и включены в наследственную массу. В данном случае законодателем введен институт правопреемства физических лиц. Данная схема очень схожа со схемой наследования (например, суммы неполученной пенсии), но не тождественна ей, поскольку в наследство включается имущество умершего гражданина, принадлежащее ему на праве собственности.

Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется Пенсионным фондом РФ или негосударственным пенсионным фондом в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом формировалась накопительная пенсия на дату его смерти.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной пенсии которых на дату смерти осуществлялось через ПФР, осуществляется в соответствии с правилами выплаты ПФР правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденными постановлением правительства РФ от 30.07.2014 №711.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной пенсии которых на дату смерти осуществлялось через НПФ, осуществляется в соответствии с правилами выплаты НПФ, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии, утвержденными постановлением правительства РФ от 30.07.2014 №710.

О правопреемниках

Законодательно определены две категории правопреемников: правопреемники по закону и правопреемники по заявлению о распределении средств пенсионных накоплений.

Правопреемники по закону - это родственники умершего застрахованного лица. Правопреемниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруги, родители (в том числе усыновители) умершего застрахованного лица.

Правопреемниками второй очереди являются братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки умершего. В пределах одной очереди все правопреемники имеют равные права на получение пенсионных накоплений. Правопреемникам второй очереди пенсионные накопления выплачиваются в случае отсутствия заявлений о выплате от правопреемников первой очереди.

Правопреемники по заявлению - это лица, указанные в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений, независимо от степени родства. Правопреемники по заявлению обладают исключительными правами на получение средств пенсионных накоплений. Выплата правопреемникам по заявлению производится вне зависимости от наличия правопреемников по закону.

Поскольку пенсионные накопления в рамках действующего законодательства не могут быть внесены в завещание, застрахованное лицо имеет право в любое время посредством подачи заявления страховщику (ПФР или НПФ), у которого формируются его пенсионные накопления, определить правопреемников, которым будет в дальнейшем произведена выплата средств пенсионных накоплений, а также установить, в каких долях будут распределены между ними указанные средства.

При изменении индивидуальных сведений о правопреемниках, указанных в заявлении, застрахованному лицу необходимо будет уведомить об этом страховщика (ПФР или НПФ) путем подачи нового заявления с уточненными данными. Это связано с тем, что страховщик (ПФР или НПФ) после смерти застрахованного лица в обязательном порядке уведомляет правопреемников, указанных в заявлении, о возможности получения средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица.

В случае смерти правопреемника, указанного в заявлении, застрахованное лицо имеет право подать новое заявление с указанием другого правопреемника либо правопреемников. Если такое заявление не будет подано, то остальные правопреемники, указанные в действующем заявлении, смогут получить средства пенсионных накоплений пропорционально определенным долям.

При подаче нескольких заявлений к рассмотрению принимается последнее заявление, с более поздней датой подачи.

При отсутствии заявления средства пенсионных накоплений, подлежащие выплате родственникам умершего застрахованного лица, распределяются между ними в равных долях. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица осуществляется при условии обращения за указанной выплатой к страховщику (ПФР или НПФ), у которого формировались средства пенсионных накоплений на дату смерти застрахованного лица, в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае если шестимесячный срок пропущен, он может быть восстановлен в судебном порядке.

Всю необходимую информацию по вопросу выплаты средств пенсионных накоплений правопреемники умерших застрахованных лиц могут получить в территориальных органах ПФР, на интернет-сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.