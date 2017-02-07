Результаты Тотального диктанта свидетельствуют о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции. К такому выводу пришли филологи на прошедшей в Новосибирском государственном университете V конференции Тотального диктанта. Эксперты убедились, что россиянам хорошо знакомы слова, связанные с историей, культурой и искусством.

В 2016 году текст Тотального диктанта был посвящен древнему миру (возникновение письменности, Олимпийские игры в Древней Греции, история театра). В нем содержались такие слова, как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры. Чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают, подчеркивают лингвисты.

Проведенный филологами анализ около 150000 работ показал, что подавляющим большинством участников Тотального диктанта (98,87%) эти слова были написаны без ошибок. Экспертный совет Тотального диктанта считает, это говорит о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции.

На конференции филологи напомнили: анализ текстов Тотального диктанта 2015 года продемонстрировал, что орфографические правила, входящие в школьную программу, усвоены носителями русского языка очень хорошо. Ошибок на «-тся»/«-ться», «пре-»/«при-» и другие «школьные» орфограммы почти нет, чаще пишущие ошибаются в тех случаях, когда правило не приведено или недостаточно подробно сформулировано в школьных учебниках. Трудности вызывают также слова, которые пишущие слышат впервые. Тотальный диктант - 2016 подтвердил эту закономерность и выявил тот факт, что к неизвестным россиянам словам не относятся слова, связанные с историей, культурой и искусством. Только 1,13% участников акции не знали, как пишутся или что означают эти слова. Из приведенных существительных чаще всего неверно писали слово эллины (эйлены, элены и даже элвины). Вероятно, среди писавших диктант были поклонники мультфильма «Элвин и бурундуки», полагают лингвисты.

Также участники конференции отметили, что само проведение и развитие акции уже нашло отражение в языке, например, изменилось значение слова диктант, теперь это слово обозначает не только «письменное упражнение (обычно контрольное) в правописании, состоящее в записывании диктуемого текста». У слова диктант в современном русском языке появляется новое значение: «массовая акция по проверке знаний в какой-либо области (географический диктант, этнографический диктант и т.д.)». Но в то же время в русском языке все еще нет слова для обозначения человека, пишущего диктант. Организаторы решили придумать такое слово и ввести его в оборот в рамках проведения акции.

Круглый стол «Современная литература и читатель» сопровождала эмоциональная дискуссия о целесообразности составления списка «правильных» книг. Итогом ее стал вывод о необходимости популяризации информационных ресурсов с рецензиями, обзорами книжных новинок, где каждый сможет найти книгу и автора именно для себя. Участники круглого стола отметили прекрасный популяризаторский потенциал Тотального диктанта: о текстах современных авторов узнают те, кто приходит писать диктант, то есть сам диктант становится точкой встречи автора и читателя.

На круглом столе «Русский язык в СМИ» эксперты говорили о функционировании русского языка в условиях бурного развития новых медиа. При этом речь шла не только о том, как журналисты пишут НА русском языке, но и о том, что и как они пишут О русском языке. Филологи обратили внимание аудитории, что информация о русском языке в СМИ нередко искажается: например, слова и варианты, давно существующие в языке или даже уходящие из языка (например, сосули), нередко выдаются журналистами за новые нормы просто потому, что история этих слов неизвестна работникам СМИ.

Участники конференции имели уникальную для себя возможность - написать диктант. Текст специально для диктанта на конференции подготовила гостья мероприятия - литературный критик и журналист Галина Юзефович, работы были проверены в ходе мастер-класса по организации проверки диктанта, а отличники, которых оказалось 35, награждены на закрытии конференции.

Руководитель проекта Ольга Ребковец сообщила, что очередной Тотальный диктант пройдет 8 апреля 2017 года в 800 городах и селах России и за ее пределами. Текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тыс. человек. Имя автора диктанта держится в секрете и будет объявлено 1 марта. В планах проекта на 2017 год - расширение географии и увеличение количества участников проекта, в первую очередь за счет привлечения малых городов и сел России. Большое внимание организаторы уделят расширению теста для иностранцев в рамках Тотального диктанта (TruD), пилотно стартовавшего в прошлом году, сообщается на сайте проекта totaldict.ru.

В конференции Тотального диктанта приняли участие 204 человека из 73 российских и 14 зарубежных городов, среди них представители 11 стран: Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Польши, России, Турции, Франции и Эстонии.