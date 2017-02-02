Существует верная примета: солнце - на лето, зима - на мороз, огородник - за рассаду. Первыми зазеленеют на подоконниках баклажаны, затем перцы, а там - и пойдет, и пойдет… Лиха беда начало!

НЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ. Банком семян по весне может похвастаться каждый уважающий себя огородник-любитель. А вот хорошим грунтом, благодаря которому эти семена превратятся в отличную рассаду, запасаются далеко не все. Зачем лишняя морока, если в магазинах можно купить готовые смеси для каждой культуры в отдельности или универсальные для всего подряд?

К сожалению, не все готовые смеси годятся для посева в первоначальном виде. Большинство промышленных грунтов делают на основе торфа с добавлением минеральных удобрений. Мало того что они слишком рыхлые - слабым корешкам трудно зацепиться, всходы падают, да и почвенный раствор оказывается слишком концентрированным для нежных всходов. Случается и другая беда - вода проходит насквозь не задерживаясь, корни растений оказываются в сухой колючей западне.

Поэтому опытные огородники используют покупной грунт лишь в качестве добавки в состав смесей собственного приготовления.

Нельзя набирать землю на клумбе в ближайшем сквере: отработанная, она лишена питательных веществ, инфицирована и заселена вредителями. По той же причине не советуют брать огородную землю. Разве в крайнем случае, когда нет выбора и есть уверенность, что на участке не было болезней и зимующих в грунте вредителей.

«НАДО НАМ, РЕБЯТА!» Для составления питательного грунта потребуется компост (сборный, дерновый или лиственный), перегной, садовая земля, опилки, крупнозернистый речной песок, торф и зола.

Перегной - это хорошо перепревший в течение двух-трех лет навоз. Самый ценный - коровий.

Дерновая земля образуется из перепревших кусков дерна. Имеет хорошую мелкокомковатую (непыльную) структуру.

Компост образуется в результате разложения составных частей компостной кучи. Должен быть однородным, не содержать крупных неразложившихся растительных остатков.

Песок лучше речной, крупнозернистый, тщательно промытый. Необходим для того, чтобы смесь стала рыхлой.

Торф добавляют с той же целью. Лучше, если он будет низинным (коричневого или черного цвета, с высокой степенью разложения органики и нейтральной кислотностью). Перед применением торф проветривают.

Опилки - субстрат для развития микроорганизмов. Если под рукой только свежие опилки, их смачивают раствором мочевины (2 ст. ложки на 2 - 3 л воды и 10 кг опилок). Через 2 часа добавляют стакан древесной золы или доломитовой муки (можно мела), хорошо перемешивают, укладывают в пластиковый мешок и хранят в теплом помещении.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ. Самые предусмотрительные шестисоточники готовят почву для рассады осенью и хранят ее в закрытых емкостях на холоде. Несколько раз за зиму заносят в помещение, рассыпают тонким слоем (7 - 8 см) и увлажняют. Когда микроорганизмы, вредители и семена сорняков отогреются, почву снова выносят на холод.

Самые старательные пропаривают землю на водяной бане (4 часа с момента закипания воды) или прогревают при температуре 120 - 125оС в духовке в течение 45 минут. Однако при тепловой обработке погибают не только болезнетворные, но и полезные для растений микроорганизмы. И еще не известно, кто из них первым сумеет справить новоселье в стерильной почве. К тому же, стоит поднять температуру чуть выше, обуглятся органические вещества и образуются вредные для растений соединения.

КАЖДОМУ - ПО ПОТРЕБНОСТЯМ. Чаще всего рассадным способом выращивают капусту, пасленовые и тыквенные. Для них подойдет базовая смесь следующего состава: земля - 25 - 30%, торф или перегной - 30 - 50%, песок (речной, крупнозернистый) - 25 - 30%. Но в эталоне питательная смесь для огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы должна выглядеть так: разложившийся торф или компост - 5 частей, навозный перегной - 3 части, дерновая земля - 1 часть.

Для капусты, помидоров, баклажанов, перца, физалиса: разложившийся торф - 7 частей, навозный перегной - 2 части, дерновая земля - 1 часть.

На ведро (емкостью 8 кг) приготовленной смеси любого состава добавляют немного (не более 1/3 объема) покупной огородной смеси и 40 г простого суперфосфата.

Если грунт предназначен для капусты, на ведро смеси добавляют 0,5 стакана извести-пушонки или 2,5 стакана древесной золы.

Помидоры менее требовательны к качеству грунта, поэтому доля земли в смеси для них может достигать 70%. В крайнем случае их можно выращивать даже в чистой огородной земле.

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ. Если в запасе нет всех составных частей для приготовления грунта, придется исходить из того что есть. Опытные огородники на глаз и на ощупь знают, какие добавки нужны грунту, чтобы растениям было в нем комфортно. Новичкам же следует помнить: «правильная» почва при сжимании в кулаке не выделяет воду, а при разжимании руки комок не трескается и не разваливается.