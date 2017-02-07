Для создания картин казанский художник Слава Зайцев вместо кисточек и карандашей взял в руки степлер. И начал рисовать на мебельном щите металлическими скобами.

У него уже есть несколько работ с изображением животных и птиц, которые представлены на выставке в Музее естественной истории Татарстана Музея-заповедника «Казанский Кремль». Удивительно, как холодные металлические скобы передают фактуру шерсти зверя… И еще они создают иллюзию объема - настоящий 3D-эффект!

- Сначала я пробовал рисовать разноцветными кусочками страниц глянцевых журналов. Нарезал и делал коллажи. Каждый цветной кусочек глянца - это как мазок масляными красками, - рассказал Слава. - Со скобами все получилось случайно.

Однажды привез из деревни старый шкаф. Надо было оббить его изнутри тканью, и мы с другом поехали в строительный магазин за степлером и скобами. Когда «пристреливались» на обычной доске, друг заметил, что получается что-то похожее на рисунок, и сказал: «А попробуй нарисовать что-нибудь этими скобами!» Попробовал. Получилось. Вроде бы ничего сложного - бери степлер и «стреляй». Но это не так просто, как может показаться. Глаз должен быть точным, рука твердой, чтобы каждая скоба легла туда, куда необходимо. Конечно, «неправильную» скобу можно вытащить, но на щите остаются заметные дырки. Получается некрасиво. Поэтому ошибиться здесь нельзя.

- Интересно, сколько скоб нужно, чтобы нарисовать такого медведя?

- Это большая работа, здесь примерно 80 тысяч скоб. На другие картины материала уходит намного меньше - 2 - 2,5 тысячи. Планирую сделать большую серию «Железный зоопарк».

- Ваши работы кажутся объемными. Как достигается 3D-эффект?

- Это замечают все. Объем возникает за счет плотности «штрихов» - где-то скобы лежат плотнее, где-то реже. Если бы они были разноцветные, то можно было бы создавать полноценные живописные полотна. Я использую скобы трех цветов - медные, серебристые и черные. Черные мне достались, можно сказать, по счастливой случайности. Кто-то заказал эти скобы в интернет-магазине, но их сделали больше по количеству, и я купил остатки.

Такие эксперименты мне очень интересны. Пробую делать пейзаж - ветер в бескрайнем поле на фоне темных дождевых туч. Стараюсь, чтобы получился настоящий эффект ветра…

- А какие самые необычные предметы вы используете для создания своих работ?

- Любой предмет может стать «краской» для художника. Главное - уметь видеть красоту в привычных вещах, которые нас окружают. Например, я в последнее время обратил внимание на полиэтиленовые пакеты. Наверное, в каждом доме таких пакетов, пакетиков накопилось столько, что не знаешь, куда их девать и что с ними делать. Пакеты разной прозрачности, плотности, фактуры, цветов и оттенков. У меня возникла идея сделать из них горный пейзаж. Нарезаю пакеты на кусочки разных форм и размеров. Где-то их сминаю, где-то прохожусь утюгом, чтобы получилась неровная «горная» фактура, и приклеиваю на щит. Получается очень любопытно.