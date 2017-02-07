Отношения на расстоянии - для одних это настоящая пытка, для других - способ сохранить семью. Корреспондент «Казанских ведомостей» узнала мнение горожан о гостевом браке и пришла к выводу, что в современном мире данная форма отношений уже существует наравне с гражданским и традиционным браком.



Что говорят казанцы?

Анастасия Егорычева, 35 лет, инженер:

- Мы с мужем женаты пять лет, однако последние два года живем в гостевом браке. И поверьте, мы счастливы! К такому формату отношений мы пришли из-за вынужденного переезда супруга по работе в другой город. Поехать вместе с мужем я не смогла, потому что в Казани у меня больная мать, которой требуется постоянный уход. Видимся с супругом по выходным один раз в две недели - то я к нему в Челябинск еду, то он ко мне в Казань. Кому-то такой брак может показаться дикостью, но нас все устраивает. Между нами не возникают ссоры на бытовой почве, мы имеем личное пространство. А время, которое проводим вместе, наполнено романтикой и любовью. Что касается нашего ребенка, то четырехлетний Кирилл живет со мной, а с папой видится во время наших встреч.

Элина Осыченко, 41 год, бухгалтер:

- Я прожила с мужем в официальном браке 11 лет, но это нельзя было назвать семьей: постоянные ссоры, скандалы, даже до рукоприкладства доходило. Ругались в основном из-за того, что не могли смириться с привычками друг друга. Больше всего в нашей семье страдал ребенок. Решение развестись принял супруг, я полностью его поддержала. Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы не расписаны, однако я называю его мужем, а он меня - женой. Живем мы не вместе, видимся, когда у обоих есть свободное время. Съезжаться не хотим, так как после первого брака я поняла, что семейный быт только разрушает любовные отношения. А видеть страдания своей дочки больше не хочу.

Давид Сафаров, 50 лет, стоматолог:

- Я приверженец традиционного брака. Да, у нас с супругой, как и в любой другой нормальной семье, часто возникают ссоры, нередко наши мнения не совпадают. Однако жить порознь мы никогда не хотели. Семья строится на совместном преодолении трудностей, разрешении спорных вопросов. Всегда легко хлопнуть дверью и уйти, намного сложнее найти в себе силы признать свою неправоту.

Слово психологу

Почему сегодня семейные пары так легко принимают решение жить раздельно, но при этом продолжают называть друг друга мужем и женой? Какие плюсы и минусы есть в гостевом браке? На эти и другие вопросы корреспондент «КВ» искала ответы вместе с гештальттерапевтом, системным семейным психологом, преподавателем КГМУ Яной Кариной.

- Почему люди принимают решение жить отдельно?

- Это связано с рядом удобств: нет ответственности друг перед другом, есть личное пространство. Как правило, в гостевом браке у партнеров нет ссор на бытовой почве. Также причиной жить отдельно может стать неумение супругов мириться с недостатками друг друга. Вообразите, бытовая ситуация: в период знакомства женщина приходила на свидание с идеальным макияжем, прической, в лучшем наряде, а мужчина надевал отутюженные брюки, подбирал удачный галстук под цвет рубашки, пользовался хорошим парфюмом, в общем, выглядел с иголочки. А как только партнеры начали жить вместе, они стали замечать недостатки друг друга. Произошло столкновение ожиданий и реальности. Гостевой брак больше похож на инфантильные отношения, когда партнеры видят друг в друге только все самое лучшее. Но ведь жизнь - это не постоянный праздник.

- То есть в гостевом браке вообще нет поводов для ссор?

- Рано или поздно партнеры будут нуждаться в душевной близости, когда можно быть естественным, показать себя настоящим и при этом не быть отвергнутым. Причем это чувство может появиться как у женщины, так и у мужчины. Ко мне на прием часто приходят мужчины, которые жалуются на то, что их вторые половинки недостаточно проявляют заботу, не говорят теплые слова. Все-таки душевная близость в любых отношениях (а тем более в браке) превалирует над сексуальными потребностями.

- Партнеры в гостевом браке имеют право на свободные отношения?

- Когда партнеры принимают решение продолжать свои отношения в данном формате, в первую очередь им необходимо оговорить границы свободы. Но, когда супруги живут на одной территории, уличить в измене гораздо проще, чем тогда, когда у партнеров разное жилье и видятся они время от времени. В данном случае на первый план в гостевом браке выходят доверие и нравственность.

- Какие пары чаще всего прибегают к гостевому браку?

- Гостевой брак - это продолжение необременительных отношений, когда партнеры только начинают встречаться. Такая форма отношений характерна для пар в возрасте 18 - 23 лет, а также для тех, кому за 50.

Первые вступают в гостевой брак из-за нежелания узаконить свои отношения и нежелания мириться с недостатками партнера. Последние выбирают данную форму отношений, потому что в зрелом возрасте уже налаживается ритм жизни, вырабатываются привычки, которые очень тяжело менять. А при совместном проживании так или иначе приходится подстраиваться под своего партнера.

- Гостевой брак - это реальный способ сохранить семью или дань моде?

- Гостевой брак - явление больше европейское, в Казани все-таки придерживаются традиционной формы брака. Чаще всего, когда ко мне приходят семейные пары для разрешения конфликтных ситуаций, они продолжают совместное сожительство. Если в отношениях случился кризис, то я как психолог советую таким парам пожить отдельно друг от друга, что, в принципе, тоже похоже на гостевой брак. В таких условиях будет проще разобраться в себе, понять, нужен ли этот человек для дальнейшей жизни. Однако в практике есть случаи, когда партнеры принимают разные решения, что только усложняет дальнейшие взаимоотношения.