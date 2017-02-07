В наш век потребления любой человек, наверное, хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы взять кредит.

Кому-то не хватает зарплаты на электротехнику, кому-то срочно понадобилась дорогая шуба или новое авто, кому-то нужны средства на покупку квартиры и, не дай бог, на лечение близкого родственника… В какой-то момент кажется, что только кредит в банке сможет решить все проблемы. Так ли это на самом деле, поинтересовались «КВ» у казанцев.

Владимир:

- Кредит может решить все проблемы? Не сказал бы. Поначалу, когда деньги в руках, кажется, что ты можешь позволить многое и наконец купить то, о чем так долго мечтал. Тут главное - четко решить для себя, на что ты взял эту большую сумму в банке, и не растратить все деньги в первый же день. Я бы вообще советовал перед получением денег, если кредит одобрен, расписать все покупки и посчитать, сколько денег на жизнь до зарплаты остается. А то некоторые мои друзья взяли кредит и истратили в первый же день, потом пришлось занимать до зарплаты.

Ольга:

- А я вообще против всяких кредитов! Не надо приучать себя к жизни в кредит, на все необходимое можно заработать, а крупные покупки лучше планировать заранее, откладывая определенную сумму с зарплаты. На квартиру, конечно, накопить сложнее, но и здесь нужно трезво оценить ситуацию. Даже если банк одобрил кредит и вы подтвердили свою платежеспособность, выплачивать ежемесячные платежи придется не банку, а вам. Беря кредит, посмотрите, сколько вы переплачиваете по процентам. Иногда эти суммы за 100 - 200 тысяч. У вас есть эти лишние деньги? Знаю таких людей, кто уже несколько лет не может выбраться из кредитной кабалы. Сначала взяли потребительский кредит, потом кредитную карту, потом открыли овердрафт по зарплатной карте, и теперь почти вся зарплата уходит на закрытие обязательств перед банками. Я уж не говорю, что они даже лишний раз не могут позволить себе покупку новой одежды, не то что посидеть в кафе с друзьями, поскольку вынуждены жить, на всем экономя. Психологически это тоже на них давит - стали замкнутыми, раздражительными, постоянно жалуются на недостаток денег.

Марат:

- А мне жить в кредит нравится. Вот уже лет десять так живу. За это время обновил машину, переехал из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Разве я бы смог себе это позволить на свою небольшую зарплату? Жить надо здесь и сейчас, и если есть острая необходимость в какой-то покупке, надо обязательно ее сделать. Правда, есть у меня свои золотые правила. Первое: больше двух кредитов не брать. Потому что три - это уже напряг. Второе: по кредитам расплачиваюсь сразу же, как только получаю зарплату. Кроме того, в жизни ведь всякие непредвиденные обстоятельства случаются и непредвиденные расходы: родителям надо помочь, подарок другу купить, жене новые туфли. Как говорится, человек предполагает - Бог располагает. Поэтому небольшая заначка никому не будет лишней.