Подслушанный разговор двух школьников в автобусе: «У вас что завтра первым уроком?» - «Литература. Скукотища, но придется идти… Ладно, на уроке в телефоне поиграю».



На недавно состоявшемся по инициативе РОО «Женщины Татарстана» круглом столе «Система общественных ценностей глазами современной женщины» представители женских организаций, ученые и эксперты уделили большое внимание проблеме преподавания литературы в общеобразовательной школе. О том, как сделать так, чтобы ученикам не было скучно на этих уроках, наша беседа с одним из спикеров круглого стола, доктором педагогических наук, профессором, директором высшей школы русской и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого КФУ Резедой Мухаметшиной.

- Резеда Фаилевна, как правильно преподавать литературу в современной школе?

- Примечательно, что до революции 1917 года предмета «Литература» не было в учебных программах. Литература как школьный предмет появилась уже после революции. Новая власть понимала, что этот предмет не только реализует задачи литературного образования, но и является мощным идеологическим оружием. Благодаря этому предмету Советский Союз был самой читающей страной: ученики советской школы хорошо говорили и писали сочинения. Я часто спрашиваю студентов: «Знаете, почему мы выиграли Великую Отечественную войну?» Сталин прекрасно понимал, каким идеологическим орудием являются художественные произведения: в довоенное время в учебной программе школьников было 4 - 5 уроков литературы в неделю! Литература воспитывала настоящих патриотов, любящих свою Родину, семью, формировала духовно-нравственную личность. В современных условиях к литературе надо относиться как к искусству слова. Прежде всего педагог должен быть сам влюблен в литературу и не представлять своего дня без чтения книг. Литература - это диалог читателя и автора, открытие мира прекрасного.

- В советское время все учились по одному учебнику литературы…

- Да, вы правы, сейчас учебников много. Учебные программы сильно изменились в перестроечное время, в 90-е годы. В учебники по литературе вернулись забытые имена, в том числе и представителей литературы русского зарубежья. В то же время ушли из программы произведения Островского, Фадеева, Серафимовича, рассказы Гайдара… Достижением 90-х годов стало то, что появилось множество программ по литературе и учитель мог выбрать, по какой ему работать. Сейчас таких программ насчитывается около 15, в то время как по русскому языку более 30. Министр образования РФ Ольга Васильева считает, что в решении этого вопроса надо прийти к единому знаменателю: оставить один учебник по русскому языку и 2 - 3 по литературе. Спор в методическом сообществе не смолкает до сих пор и по другому вопросу. Одни методисты считают, что надо убрать объемные произведения и сделать программу более концентрической. Другие возражают, аргументируя это тем, что, убирая из программ классические произведения, на которых выросло не одно поколение россиян, мы потеряем чувство общности нации, общий культурный код.

- Где же золотая середина?

- Современным детям нужна новая школа, новые учителя! Все это понимают, но когда дело доходит до практики… Проблема многих учителей литературы в том, что они практически не готовы учить новым стандартам. Раньше ведь как было: учитель проговаривает все 45 минут урока, дети слушают и записывают. Сейчас при компетентностном подходе педагоги должны формировать у школьников не знания, умения, навыки, а компетенции - знания, которые ребенок может применить на практике. Такой подход предполагает 70 процентов самостоятельности ученика на уроке и лишь 30 процентов деятельности учителя. Потому что знания, добытые детьми в результате их поисковой, исследовательской деятельности, будут поистине настоящими и крепкими. Своим студентам на лекциях я говорю: «Если после вашего урока в классе появились два-три человека, которые захотели открыть томики стихотворений Тютчева, Фета или перечитать отрывок из художественного произведения просто так, для души, значит, вы достигли своей цели». Принимая во внимание, что современные дети визуалы, объемные художественные произведения им легче посмотреть, чем прочитать, некоторые педагоги прибегают к демонстрации художественных фильмов как к одному из методических приемов развития интереса к чтению русской и мировой классики. И это радует! Но все же полностью заменять чтение литературы просмотром фильмов на уроках недопустимо.

- Чего, по вашему мнению, не хватает в школьных программах по литературе?

- Практически нет произведений, где героями являлись бы сверстники, ровесники школьников-читателей. А они так нужны, особенно в среднем звене! В современной литературе нет ярких героев нашего времени. Если раньше школьники стремились подражать Тимуру и его команде, Чуку и Геку, Павлу Корчагину, то сейчас, к сожалению, у юного поколения таких идеалов нет. На мой взгляд, такой герой в литературе появится, просто нужно время. Возможно, когда у нынешнего поколения Z появятся свои дети, которые в отличие от современного поколения родителей школьников смогут найти с ними общий язык, тогда можно будет говорить о новых идеалах и полной реализации новых стандартов в практике.