Когда в школе я начала изучать немецкий язык, бабушка показала мне дневник моей мамы, который она вела на фронте.

Это был небольшой блокнот в кожаном переплете. Из дневника я узнала, что перед отправлением на фронт бабушка передала маме в изящном шелковом кошельке миниатюрный Коран и попросила не забывать молиться. Как появился столь необычный Коран в семье моего дедушки - муллы Габдерауфа Юзликиева, неизвестно. Возможно, он привез священную книгу из хаджа, который совершил.

Моя мама Фадия Рауфовна Юзликиева, 1921 года рождения, окончила Казанскую фельдшерско-акушерскую школу. В июне 1941 года была мобилизована на фронт. Прошла всю войну старшей хирургической медсестрой в составе действующей армии на Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовала в боях по освобождению от фашистских захватчиков городов в Литве, Латвии и Венгрии… Трижды была ранена. Победу встретила в Берлине. Была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За боевые заслуги».

Мама писала в своем дневнике, что они выносят раненых с поля боя, оперируют и переправляют в госпиталь, а между боями она читает намаз. Однажды ее накрыло взрывной волной. Она получила тяжелое ранение в бедро. Описывая этот случай, мама ссылалась на милость Аллаха, который сохранил ей жизнь.







Еще одна история, описанная в дневнике, осталась в моей памяти. После победы над врагом наши госпитали продолжали работать в Германии. Мама была назначена начальником станции переливания крови. В один из выходных дней она решила навестить своих подруг-однополчан, которые работали в соседнем городке. Когда лейтенант медицинской службы Фадия Юзликиева добралась до железнодорожной станции, оказалось, поезд ушел. Расстроенная, мама присела на свой чемодан, не зная, как ей быть дальше. И тут почувствовала прикосновение чьей-то руки - рядом стоял пожилой немец. Он сказал, что в этот день поездов больше не будет и ей небезопасно оставаться здесь: еще действовали фашистские диверсионные группы, которые нападали на советских военнослужащих. Ганс, так звали немца, пригласил маму в свой домик на станции, где они проживали с супругой. Молодая татарка достаточно хорошо знала немецкий, и вечер прошел в приятной беседе с этой милой семейной парой. Утром ночная гостья уехала. Мама писала, если бы не эти добрые люди, приютившие тогда, возможно, ее уже не было бы в живых...

С войны она вернулась с семейной реликвией - миниатюрным Кораном. А еще привезла из Германии электрический утюг. Очевидно, купила его там, чтобы выглядеть всегда опрятной и аккуратной. По всем фотографиям видно, что мама была очень красивой девушкой с хорошим вкусом и чувством стиля.

После возвращения домой она продолжала работать хирургической медсестрой. Но из-за фронтовых ран тяжело болела и умерла, когда ей было всего 34 года. Однако успела подарить жизнь двум своим дочерям - мне и моей сестре Халиде.

Миниатюрный Коран передала нам, уже взрослым, наша вторая мама - Таскиря Ахтямовна Камалова, которая воспитала нас с самого детства. Сохранился до наших дней и утюг, а вот фронтовой блокнот, к сожалению, уже утерян.

Коран, наша семейная реликвия, напоминает нам о маме и ее боевой юности. На войне наша героическая мама спасала других, чтобы продолжалась их жизнь. Ее же жизнь оказалась короткой, но очень яркой.

