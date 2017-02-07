В связи с многочисленными обращениями родителей будущих первоклассников Министерство образования и науки Республики Татарстан напомнило о правилах и порядке записи в школу.



Для того чтобы записать ребенка в первый класс, родители могут прийти в школу уже с 1 февраля и в другие последующие дни, уточнив график работы комиссии по организации приема в первые классы. Кроме того, можно записаться через интернет, заполнив заявление на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. На официальном сайте Министерства образования и науки РТ можно посмотреть рейтинг школ в разрезе муниципальных образований, рейтинг базовых школ и лучших школ республики.

Школа с целью проведения организованного приема детей в первые классы размещает на информационном стенде, на официальном сайте в интернете информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории и наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.

Прием осуществляется по личному заявлению родителей ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, и документов, подтверждающих проживание ребенка на закрепленной территории, и завершается не позднее 30 июня 2017 года. Зачисление оформляется распорядительным актом по школе в течение 7 рабочих дней после приема документов. Документы, представленные родителями или законными представителями детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы.

Распорядительные акты школы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в день их издания. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации установлено, что дети, не проживающие на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация, должны приниматься на свободные места с 1 июля. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, при приеме в первый класс вступительные испытания для детей не проводятся. Правила приема, не урегулированные законодательством, регулируются правилами приема общеобразовательных организаций. Эти правила должны быть размещены на официальном сайте школы. В учебном заведении могут провести собеседование, чтобы определить вступительный уровень детей для дальнейшего распределения их по классам. В любом случае независимо от результатов собеседования ребенка должны принять на обучение.