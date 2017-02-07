В рамках плановых и внеплановых проверок медицинских учреждений в минувшем году выявили 1348 нарушений установленного порядка выдачи листков нетрудоспособности.

По выявленным нарушениям предъявлено 524 претензии на сумму 749 тысяч рублей. Кроме того, выявлено 39 случаев поддельных больничных. Вся информация предоставлена в органы МВД для принятия мер. Об этом рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин на расширенном заседании коллегии Координационного совета регионального отделения ФСС РФ по РТ.

На сегодня в первом чтении принят законопроект Министерства труда и социальной защиты РФ, предусматривающий возможность оформления листка нетрудоспособности как на бумажном бланке, так и в электронном виде. Специалисты убеждены, что переход на электронный формат не только уменьшит бумажную волокиту, но и поможет избежать оплаты поддельных больничных.

В Татарстане идет серьезная работа по созданию и внедрению выдачи листков нетрудоспособности в электронном виде. Подробнее о преимуществах больничного в электронном формате рассказал Рамиль Гайзатуллин.

- Будут ли действительны бумажные больничные с внедрением электронных?

- Рассмотренный Государственной Думой РФ и принятый в декабре прошлого года в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, и они будут иметь равную юридическую силу. В ближайшее время полной отмены листков нетрудоспособности на бумажном носителе не будет.

- У человека будут интересоваться, какой больничный ему выписывать - привычный бумажный или электронный?

- Да, гражданин сможет сам выбирать, какой бланк ему оформить в поликлинике: бумажный или электронный. Однако необходимо иметь в виду, что при выдаче листка нетрудоспособности в электронном виде все участники процесса - медицинская организация, работодатель, работник и территориальный орган Фонда социального страхования - должны иметь возможность информационного взаимодействия между собой, то есть должны быть подключены к единой информационной системе.

- Насколько электронные больничные надежны? Разработана ли специальная система защиты информации?

- Сформированный медицинской организацией электронный листок нетрудоспособности заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью. Далее больничный по защищенным каналам связи направляется медицинской организацией в единую интегрированную информационную систему «Соцстрах» Фонда социального страхования РФ.

Сведения об электронном листке нетрудоспособности работник и работодатель могут увидеть в «электронном кабинете» застрахованного и страхователя соответственно на сайте Фонда социального страхования РФ. Авторизация в «электронном кабинете» поддерживается единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала государственных услуг РФ (ЕПГУ). Для входа в «личный кабинет» работник и работодатель используют логин и пароль своей учетной записи на ЕПГУ.

- В СМИ была информация о том, что правительством РФ одобрена новая формула для расчета пособий по временной нетрудоспособности, которая будет использоваться с нового года. По новым правилам, чтобы больничные пособия были начислены в размере средней заработной платы, необходимо иметь минимальный стаж работы 15 лет. Ранее 100-процентная оплата больничных полагалась при стаже работы не менее 8 лет. Принята ли эта поправка? Если да, то когда она начнет действовать?

- По поводу этого вопроса замечу, что в настоящий момент пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу (работнику) в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в следующем размере:

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 процентов среднего заработка;

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов среднего заработка;

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов среднего заработка.

Никаких изменений в указанную статью с 01.01.2017 внесено не было. Таким образом, размер страхового стажа для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности остался прежним.