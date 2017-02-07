В связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сообщило о порядке выходных дней в конце февраля, сообщает пресс-служба ведомства.



В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 23 февраля - День защитника Отечества - является нерабочим праздничным днем.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства Российской Федерации от 4 августа 2016 года №756 «О переносе выходных дней в 2017 году» выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 23, 24, 25 и 26 февраля являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на один час.